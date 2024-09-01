شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب أمراض نفسية لم تسمع عنها من قبل.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

يؤثر الاضطراب النفسي على مجالات الحياة، وتتنوع اصابات الاضطراب النفسى مثل الاكتئاب واضطراب القلق والطعام شائعة ومعروفة، لكن يوجد بعضها نادر، ومن أبرز الأمراض النفسية النادرة:

1. وهم فيرجولي (the fregoli delusion):



يعتقد من يعاني منه أن جميع الأشخاص المختلفين الذين يقابلونه هم نفس الشخص ولكن متنكر، وهو الاعتقاد بأن الفرد له القدرة أن يتخذ هيئة شخص آخر من ناحية الشكل الخارجي والشخصية كذلك.

من أبرز الأعراض:

• نوبات الصرع

• ضعف الذاكرة

• قلة الوعي الذاتي

• عدم القدرة على التحكم بالسلوك ومراقبة النفس بشكل صحيح

• الأوهام والهلوسة

2. متلازمة كابجراس (Capgras syndrome):



سميت المتلازمة علي اسم الطبيب النفسي الفرنسي الذي اكتشفها، هي اعتقاد الشخص المريض أن شخص مقرب له (أو حيوانه الأليف) استبدلهم شخص محتال يشبههم، تحدث هذه المتلازمة لمرضى الفصام أيضا، والذين يعانون من الصرع أو الخرف.

3. متلازمة اليد الغريبة (syndrome alien hand):



يشعر المريض أن يده مستقلة فيجسدها ككيان منفصل، يعتقد المصاب بأن اليد لها حياتها الخاصة وليست ملكا له، يحدث في متلازمة اليد الغريبة فقدان سيطرة العقل على يد واحدة، فيفقد الشخص السيطرة على حركة يده كأن الأطراف لديها عقل خاص بها يجعلها تتحرك، ويعبر المريض أحيانا بأنها غير مقصودة وغير مرغوب بها، وأنها تتعارض مع ما يرغبون في فعله.

4. متلازمة كوتار (cotard syndrome):



هو اضطراب نفسي نادر يتوهم المصاب به بأنه ميِّت (مجازيًّا أو حرفيًّا)، غير موجود، متعفن أو فقد دماءه أو أعضاءه الداخلية ومن أبرز الأعراض أنه قد يسمع بعضهم أصوات بأنهم ماتوا، وقد يتوقف بعضهم عن الكلام، أو الطعام بسبب اعتقادهم بأنه بدون فائدة، ومن الممكن إيذاء أنفسهم.

5. الاضطراب الذهاني المشترك(shared psychotic disorder) :



يتوهم لدي الفرد بوجود روابط عاطفية تربطه بشخص آخر، يمثل الذهان المشترك أحد أنواع الاضطرابات التي تصيب شخص ما بسبب صلته العاطفية مع شخص مصاب فعلا بالاضطراب الذهاني. على سبيل المثال، قد يعتقد زوج امرأة مصابة كما تعتقد هي بخصوص وجود كائنات فضائية تتجسس عليها، لكن مع بقاء سلوكياته وأفكاره الأخرى طبيعية.

6. ذهان وينديجو (wendigo psychosis) :



هو الرغبة في تناول اللحم البشري رغم وجود أطعمة أخرى، وظهر لأول مرة عند الهنود ألغونكوين، ومن ابرز اعراض الاصابة بذهان وينديجو الشعور بالاكتئاب والهلاوس السمعية والبصرية، وميول شديدة لتناول لحوم البشر، والعنف وقهر الاخر، وذلك بحسب موقع dictionary.

7. متلازمة أليس في بلاد العجائب:



هي حالة عصبية يتشوه فيها إدراك الشخص لصورة جسمه، أو زمانه، أو مكانه، ويعاني المصابين من الهلوسة والتشوه الحسي وتغير الشعور بسرعة، كما تعد أكثر الأعراض انتشارًا هو تغيير صورة الجسم، حيث يشعر المرضى بالحيرة بشأن حجم وشكل أجزاء من أجسامهم.