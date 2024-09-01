شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يناقش رسالة ماجستير للرد على الشبهات المثارة حول الحج والعمرة والان مع تفاصيل الخبر

نوقشت اليوم بمعهد الدراسات الإسلامية بالزمالك رسالة ماجستير بإشراف الدكتور أحمد حسين رئيس جامعة نور مبارك بكازخستان حول الشبهات والمزاعم المثارة حول الحج والعمرة والرد عليها.

وأكد الدكتور نظير عياد فضيلة مفتي الجمهورية على أهمية الموضوع وضرورة أن تكون هذه الرسالة باكورة مشروع علمي متكامل يشمل مراحل متتالية للرد على سائر الشبهات والمزاعم المثارة حول الإسلام في العقيدة والشريعة والأخلاق والفكر الإسلامي.



جانب من المناقشة



وفي السياق نفسه، تناول الدكتور عبد الراضي رضوان مسألة الاستعانة بكتابات المنصفين من الغربيين أنفسهم مثل الألمانية زيجريد هونكه صاحبة كتاب (الله ليس كمثله شىء)، وكتاب (شمس الله تسطع على الغرب)، أو البريطانية كارين أرمسترونج التي تؤكد دائما نقص المعرفة بالإسلام، وكذلك الصورة الذهنية الموروثة في الغرب من القرون الوسطى هي السبب في انتشار مثل تلك الشبهات للرد على هذه الشبهات والمزاعم التي أثار المستشرقون العديد منها، وقد منحت اللجنة الباحث عماد الزيات درجة الماجستير بتقدير ممتاز.