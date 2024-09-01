شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية يهنئ رئيس قضايا الدولة بتوليه منصب رئاسة الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة بمقر رئاسة الهيئة اليوم الأحد، اللواء الدكتور أحمد يوسف السوليه مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية وعضو المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، والوفد المرافق.

وضم وفد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية كل من اللواء دكتور خالد حازم "مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، واللواء هاني راغب وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية، واللواء حسام همت وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية، اللواء عاطف صبره " مدير إدارة الجنح المباشرة، والعقيد دكتور محمد طلعت، والمقدم كريم نجم الدين، والمقدم دكتور محمد عطيه، والمقدم دكتور أحمد أبو الليل.

جاءت هذه الزيارة لتهنئة المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتوليه منصب رئاسة الهيئة.

ناقش الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين هيئة قضايا الدولة والشئون القانونية بوزارة الداخلية، مع التركيز على استخدام أحدث التقنيات الحديثة في إطار التحول الرقمي، بهدف تسريع إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.

من جانبه، أعرب المستشار عبد الرزاق شعيب عن شكره وتقديره للواء الدكتور مساعد وزير الداخلية والوفد المرافق له على التهنئة الرقيقة، مشيدًا بالدور البارز الذي تقوم به وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وبث الطمأنينة في المجتمع، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

ومن جانب قضايا الدولة، حضر اللقاء والمستشار زين العابدين علي إسماعيل نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة الأمين العام والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة المشرف على مكتب رئيس الهيئة.

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.