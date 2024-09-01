شكرا لقرائتكم خبر عن مصروفات الجامعات الأهلية الحكومية 2024.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن مصروفات الجامعات الأهلية 2024، وتكون هذه الجامعات بمجموع أقل من تنسيق الجامعات الحكومية، وذلك مقابل دفع مصاريف الجامعات الأهلية والتي تقل عن مصاريف الجامعات الخاصة.

وتتوفر الجامعات الأهلية الحكومية في 12 جامعة منبثقة عن الجامعات الحكومية، وهي "جامعات، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية".

وتطبق الجامعات الأهلية الجديدة أحدث نظم الجامعات الذكية (جامعات الجيل الرابع)، وعلى مستوى نظام القبول بالجامعات تتبع مرحلة تنسيق مُستقلة تمامًا عن تنسيق الجامعات الحكومية، ويعتبر الالتحاق بهذه الجامعات يتم بنفس طريقة الالتحاق بالجامعات الحكومية، من خلال تطبيق نظام العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب المُتقدمين للالتحاق بهذه الجامعات، كما أنها تقدم منحًا للطلاب المتفوقين وفقًا لمجموعة من الضوابط تعلن عنها كل جامعة.

وفي التقرير التالي سنعرض المصروفات الدراسية للجامعات الأهلية الحكومية للعام الجامعي 2024/2025:



جامعة المنصورة الأهلية:

كلية الطب البشري: 130000 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 110000 آلاف جنيه.

كلية الصيدلة: 90000 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 65000 ألف جنيه.

كلية التمريض: 40000 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية: 30000 ألف جنيه.

علما بأن المصروفات الدراسية غير شاملة المصاريف الإدارية.

جامعة حلوان الأهلية:

كلية طب الأسنان: 120 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 100 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

كلية العلوم: 50 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه.

كلية الفنون التطبيقية: 60 ألف جنيه.

كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 45 ألف جنيه.

جامعة بنها الأهلية:

كلية الطب البشري: 150 ألف جنيه.

كلية علاج طبيعي: 100 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 120 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب: 65 ألف جنيه.

كلية إدارة الأعمال: 50 ألف جنيه.

جامعة بني سويف الأهلية:

كلية الطب: 110 آلاف جنيه.

كلية طب الأسنان: 90 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 80 ألف جنيه.

كلية العلوم: 35 ألف جنيه.

كلية التمريض: 50 ألف جنيه.

كلية الحاسبات: 50 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 60 ألف جنيه.

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء: 50 ألف جنيه.

كلية الإعلام: 35 ألف جنيه.

كلية التجارة: 35 ألف جنيه.

كلية الآداب: 35 ألف جنيه.

جامعة جنوب الوادي الأهلية:

كلية الطب والجراحة: 130 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه.

كلية الصيدلة الإكلينيكية: 90 ألف جنيه.

كلية التمريض: 50 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 50 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي: 50 ألف جنيه.

كلية الألسن (لغة إنجليزية وترجمة): 30 ألف جنيه.

كلية الألسن (لغة فرنسية وترجمة): 30 ألف جنيه.

جامعة الزقازيق الأهلية:

كلية الطب والجراحة: 130 ألف جنيه.

كلية طب وجراحة الفم والأسنان: 110 آلاف جنيه.

كلية الصيدلة: 85 ألف جنيه.

كلية التمريض: 45 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 60 ألف جنيه.

كلية التجارة: 40 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والمعلومات: 55 ألف جنيه.

جامعة المنيا الأهلية:

كلية الطب: 135 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 100 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 80 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 65 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 55 ألف جنيه.

كلية العلاقات العامة والإعلان: 55 ألف جنيه.

جامعة المنوفية الأهلية:

كلية الطب: 130 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 100 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 98 ألف جنيه.

كلية الطب البيطري: 60 ألف جنيه.

كلية التمريض: 50 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 50 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 60 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 55 ألف جنيه.

كلية الفنزن والعلوم الإنسانية: 30 ألف جنيه.

جامعة شرق بورسعيد الأهلية:

كلية الطب: 110 آلاف جنيه.

كلية الصيدلة: 80 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 60 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات: 50 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 35 ألف جنيه.

كلية علوم الأعمال: 40 ألف جنيه.

كلية الآداب: 40 ألف جنيه.

جامعة الإسكندرية الأهلية:

برنامج الطب والجراحة: 152.300 ألف جنيه.

برنامج جراحة الفم والأسنان: 136.500 ألف جنيه.

برنامج الصيدلة – فارم دي كلينيكال: 120.800 ألف جنيه.

برنامج هندسة الحاسبات والاتصالات: 89.300 ألف جنيه.

برنامج الميكاترونيكس وهندسة الروبوتات: 89.300 ألف جنيه.

برنامج هندسة الكهروميكانيكا: 89.300 ألف جنيه.

برنامج هندسة العمارة والتصميم الحضري: 89.300 ألف جنيه.

برنامج الأمن السيبراني: 63.000 ألف جنيه.

برنامج الأنظمة الذكية: 63.000 ألف جنيه.

برنامج علوم البيانات والذكاء الاصطناعي: 63.000 ألف جنيه.

برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة: 57.800 ألف جنيه.

برنامج البنوك والتمويل: 52.500 ألف جنيه.

برنامج الإدارة: 52.500 ألف جنيه.

برنامج التسويق وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد: 52.500 ألف جنيه.

برنامج المحاسبة ونظم المعلومات: 52.500 ألف جنيه

برنامج نظم معلومات الأعمال: 52.500 ألف جنيه.

برنامج الجيوماتكس والدراسات المساحية: 52.500 ألف جنيه.

برنامج الإعلام الرقمي: 52.500 ألف جنيه.

برنامج الصوتيات واللسانيات: 52.500 ألف جنيه.

جامعة أسيوط الأهلية:

كلية الطب: 130 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 110 آلاف جنيه.

كلية الصيدلية والبحوث الدوائية: 80 ألف جنيه.

كلية الهندسة والعلوم التطبيقية: 50 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 50 ألف جنيه.

كلية العلوم المالية والإدارية: 40 ألف جنيه.

كلية الألسن واللغات: 35 ألف جنيه.

جامعة الإسماعلية الأهلية:

كلية الطب: 130 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان: 115 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه.

كلية الصيدلة:

برنامج فارم دي: 75 ألف جنيه.

برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية: 85 ألف جنيه.

كلية التمريض: 40 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 40 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 70 ألف جنيه.

كلية التجارة الدولية واللغات: 38 ألف جنيه.