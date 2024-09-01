شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الإعلام التابع للكنيسة الأسقفية ينظم تدريب صناعة الأفلام والان مع تفاصيل الخبر

نظم قطاع الإعلام والثقافة التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، تدريب صناعة الأفلام في دورته التاسعة، والذي كانت مدته ثلاثة أيام، بحضور محب نعيم، مدير قطاع الإعلام والثقافة بالإبروشية، وذلك بـ كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

تضمن التدريب برنامجاً متكاملاً شمل مختلف جوانب صناعة المحتوى، بدءاً من الكتابة الإبداعية على منصات التواصل الاجتماعي، ووصولاً إلى الإخراج والتصوير السينمائي والذي قدمته كل من المخرجة ماريان حنا، وناردين بشير خبير تنسيق وكتابة المحتوى بمنصات التواصل الاجتماعي

تمكن المشاركون من تطوير مهاراتهم في التصوير والمونتاج والإضاءة وتطبيقها بشكل عملي من خلال إنتاج أفلام قصيرة، وذلك على يد مدربين متخصصين في كل مجال، على أن يتم تقديم ملاحظات تفصيلية لكل متدرب خلال تقييم الأفلام الخاصة بهم لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم الأبداعية.

جدير بالذكر، أن قطاع الإعلام يهدف إلى تمكين الكنيسة الأسقفية بمصر من خلال ممارسة دورها الإعلامي والثقافي لفتح باب مُرحب بالجميع وإنشاء جسر مع المجتمع فيه تتمكن الكنيسة من نشر رسالتها وإيمانها عن طريق الوسائط المتعددة والمتمثلة في المركز الإعلامي والمكتب الصحفي ودار النشر الأسقفية والمراكز الثقافية، بما يساهم في تحقيق رؤية الكنيسة الأسقفية "كنيسة حية .. لمجتمع أفضل".