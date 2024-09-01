شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. 75% شرط التقدم لاختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 .. 75% شرط التقدم لاختبارات القدرات

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