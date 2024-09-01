شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: إجراءات صارمة لتطوير مركز التدريب المهنى ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، عن اتخاذ إجراءات صارمة ليعود مركز تدريب مهني بولاق الدكرور إلى دوره الفاعل في تقديم خدماته للمواطنين في مجال التدريب المهني، واختبارات قياس مستوى المهارة للشباب بما يتناسب مع إمكانيات وتجهيزات المركز.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية مفاجئة قام بها الوزير إلى منطقة عمل بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والتي تضم مكاتب تشغيل، وتفتيش، وعلاقات عمل، وكذلك مركز تدريب مهني بولاق الدكرور، وتابع الوزير عملية سير العمل فيه، خاصة اختبارات قياس مستوى المهارة لعدد من الشباب المُتقدمين للعمل في البوسنة والهرسك.. ووجه الوزير جبران بسرعة توفير كل الإمكانيات اللازمة حتى تقوم تلك المكاتب ومركز التدريب، بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم.

وبحسب بيان صحفي فإن زيارة مركز التدريب المهني ببولاق الدكرور، تأتي في إطار حرص الوزير على تطوير "المركز" ، والوقوف على احتياجاته، وتوفير المواد الخام اللازمة ليقوم بدوره في تنفيذ اختبارات قياس مستوى المهارة، بكل مراحلها، كما تفقد الوزير كل أقسام المركز خاصة "ورشة الخياطة والزخرفة، والألومنتال، والسباكة الصحية، وقاعة صيانة الحاسب الآلي".

وقال إنه سوف يتابع بنفسه عملية التطوير واستكمال كل البرامج التدريبية لصالح المواطنين في تلك المنطقة، والاستفادة من كل إمكانيات هذا "المركز" في العملية التدريبية والاستمرار في اختبارات قياس مستوى المهارة والفحص المهني للشباب الراغب في السفر للعمل بالخارج... يُشار هنا إلى أنه خلال زيارة الوزير، التقى بعدد من المواطنين، واستمع إليهم، واستجاب لطلب مواطنة بسيطة بضمها إلى منظومة العمالة غير المنتظمة.