شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات "لمار" بمناسبة العودة للمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مسئوليتها المجتمعية، تعلن شركة لمار عن تخفيضات وعروض على منتجاتها خلال شهر سبتمبر تزامناً مع موسم العودة للمدارس تحت شعار "سنة دراسية جديدة؟ كده كده لمار".

يأتي ذلك من خلال تعاون شركة لمار المثمر مع شركائها من العملاء والتجار لتحقيق رضاء أكبر لدى المستهلكين عن طريق توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة.



منتجات لمار



وتشمل العروض تخفيضات على عبوات الحليب الحجم العائلي وزن 1 لتر بأربعة انواع (حليب كامل الدسم وحليب نصف الدسم وحليب خالي الدسم وحليب 0%دسم) والحليب الطبيعي حجم 200 مل (حليب كامل الدسم 200 مل وحليب خالي الدسم 200 مل) بالإضافة الى مجموعة الحليب المحلى حجم 200 مل المدعم بالفيتامينات أ ، د (حليب الشوكولاتة 200 مل وحليب الموز 200 مل وحليب الفراولة 200 مل وحليب الكوكيز والكريمة الجديد 200مل)

وتعد منتجات لمار من المنتجات العالية الجودة، حيث تتبع الشركة أفضل معايير الجودة العالمية في انتاج وتعبئة منتجاتها لضمان تقديم منتج صحي وطبيعي 100% بدون اضافة مواد حافظة او لبن بودرة مما يتماشى مع شعارها " من المزرعة الى العبوة". وتحرص لمار دائما على تقديم منتجات جديدة ومبتكرة من الالبان والعصائر والحليب النباتي التي تتميز بالجودة العالية مما تلبي احتياجات السوق المصري وتوفير منتج مميز للمستهلكين.