أخبار مصر

4 حالات اختناق في حريق مصنع بسكويت بأكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص بحالة اختناق إثر حريق اندلع داخل مصنع بسكويت بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بجوار مصنع دومتي بالمنطقة الصناعية الثانية.

اللواء محمد العادلي دفع بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مدير قطاع إطفاء أكتوبر ومأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مصنع "أوسكار" لصناعة البسكويت المكون من طابق واحد على مساحة 2000 م، مما أسفر عن 4 حالات اختناق نقلوا إلى المستشفى المركزي للعلاج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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