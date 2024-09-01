العثور على جثة سوداني أعلى الطريق الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة سوداني أعلى الطريق الإقليمي نتيجة انقلاب سيارة نقل، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود حالة وفاة قبل نزلة الطريق الصحراوي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة نقل "جامبو" في الاتجاه القادم من محور الضبعة إلى مدينة السادس من أكتوبر.

أسفر عن الحادث سقوط حالة وفاة لسوداني يدعى سفيان عبد الله يبلغ من العمر 41 سنة، وتم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.