الجاني طعن ضحيته بالصدر.. جريمة شروع في قتل بالمنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شرع شخص في قتل آخر طعنًا بسلاح أبيض بمنطقة المنيرة الغربية شمال الجيزة، اليوم الأحد.

العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى إمبابة العام مصاب إثر ادعاء مشاجرة.

تحريات الرائد يوسف رشوان رئيس مباحث المنيرة بينت نشوب مشاجرة بين طه محمد 25 سنة وآخرة بمنطقة بشتيل بسبب خلافات بينهما، اعتدى خلالها الثاني على الأول وسدد له طعنة بالصدر.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.