"الممرضة وأبوها خلصوا على رامي".. قرار جديد بشأن محاكمة متهمين بقتل شاب بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 10 سبتمبر، أولى جلسات محاكمة ممرضة ووالدها لاتهامهما بقتل شاب بسلاح أبيض في المقطم.

وأحالت جهات التحقيق بالقاهرة، ممرضة ووالدها للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بقتل شاب يدعى "رامي" بسلاح أبيض في المقطم.

بداية الواقعة بنشوب مشاجرة أسفرت عن سقوط قتيل بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعن نافذ، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

من خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن المجني عليه تحرش بالفتاة المتهمة، وحال محاولة والدها الدفاع عنها، تعدى عليه بالضرب المبرح، فاستلت الفتاة سلاحًا أبيض وسددت طعنة نافذة للضحية حتى سقط قتيلا.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وتم اقتيادها لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.