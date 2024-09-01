يروج لفك الأعمال "أون لاين".. سقوط دجال الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف ضباط مكافحة جرائم الآداب نشاط مسجل خطر يزعم قدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل بالجيزة.

تحريات مباحث حماية الآدابأكدت أن عاطلًا له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة يمارس أعمال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.