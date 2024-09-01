بعد تجاوزات عائلة "عنتر" في حق كتاب الله.. بيان عاجل لنقابة القراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، أنها لن تترك كل من يتهجم على كتاب الله سواء كان صغيراً أو كبيراً مشهوراً أو مغمورا وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على كتاب الله أمام الجهات المختصه خاصاً هذه العائلة إلى دأبت قديمًا وحديثاً على التهجم على كتاب الله دون مراعاة لقدسية كتاب الله.

وأهابت النقابة بالجمهور أن يتحرى فى أستدعاء مناسباته القارئ الذى يجيد تلاوة القرآن الكريم وأن يضع الجمهور يده فى يد النقابة للحفاظ على لكتاب الله سبحانه وتعالى والله من وراء القصد.

جاء ذلك في بيان لنقابة القراء على لسان الكاتب الصحفي محمد الساعاتي المتحدث الرسمي باسم النقابة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات للشيخ سمير عنتر وولديه هشام وعنتر، ورصدوا خلالها تجاوزات في حق كتاب الله ومخالفات لآداب وضوابط التلاوة.