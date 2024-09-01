مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة.. 14 شهيدا فى جنين واستمرار العدوان لليوم الخامس.. اقتحام بلدة إذنا وغلق مداخل الخليل.. مسيرة فى رام الله تنديدا بالحرب.. وإسرائيل تواصل قصف المدنيين فى قطاع غزة.

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