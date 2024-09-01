شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بإنهاء تطوير 30 مستشفى و500 مركز طبى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الرئيس السيسى يوجه بالتوسع فى إقامة منشآت الصحة النفسية ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة

صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع على محاور المشروع القومى للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، الذى يستهدف تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشري، من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية.

الحكومة: 49% من إجمالى المشروعات موجه للمرأة ومحافظات وجه قبلى

استعرض باسل رحمي، ملخصاً لجهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك خلال الفترة من 1/1/2024، وحتى 30/6/2024، حيث أوضح أن الجهاز أتاح لعملائه من خلال 31 مكتباً إقليمياً له على مستوى الجمهورية العديد من الخدمات.

الرئيس السيسى يوجه بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة للتأمين الصحى

صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على محاور المشروع القومى للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، الذى يستهدف تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشري.

رئيس الوزراء يتابع جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

استعرض السيد/ باسل رحمي، ملخصاً لجهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك خلال الفترة من 1/1/2024، وحتى 30/6/2024، حيث أوضح أن الجهاز أتاح لعملائه من خلال 31 مكتباً إقليمياً له على مستوى الجمهورية العديد من الخدمات، ففيما يتعلق بالخدمات المالية، تم ضخ 2.8 مليار جنيه لتمويل حوالى 920 مشروع من المشروعات الصغيرة، وفرت أكثر من 9250 فرصة عمل.

197 ألف مستفيد من القوافل الطبية.. إنجازات حملة إيد واحدة للتحالف الوطنى (فيديو)

أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلي، تفاصيل إنجازات حملة "إيد واحدة" خلال شهر واحد من تدشينها، والتى تعد مبادرة اجتماعية تنموية أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، تهدف هذه الحملة إلى تقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجًا فى مصر، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات.

الرئيس السيسى يطلع على محاور المشروع القومى للتنمية البشرية

صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع على محاور المشروع القومى للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، الذى يستهدف تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشري، من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، ويشمل عدداً كبيراً من المبادرات فى مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل.

لماذا غاب شريف إكرامى ورمضان صبحى عن تتويج بيراميدز بكأس مصر؟

كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، أن غياب شريف إكرامى عن التتويج جاء بسبب سفره إلى ألمانيا بعد الحصول على إذن من الجهاز الفنى من أجل "حقن الركبة"، حيث يخضع شريف لعدة جلسات حقن فى الركبة مع طبيبه الخاص فى ألمانيا، ومن المقرر أن يعود الحارس إلى القاهرة غدًا الاثنين.

تشريعية النواب توافق على استبدال المساءلة بدلا من محاكمة المحامى المتخلف عن الدفاع

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المسائلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامى إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامى غيره للدفاع، الواردة فى المادة 356 من مشروع القانون الاجراءات الجنائية الجديد.

الأرصاد: انخفاض بالحرارة يصل 3 درجات بدءا من الأربعاء

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من (3:2) درجات مئوية اعتبارا من يوم الأربعاء 4 سبتمبر مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

قائمة الأهلى الأفريقية.. قيد 3 صفقات جديدة واستبعاد معلول وتأجيل عمر الساعي

قيّد مسئولو النادى الأهلي 27 لاعباً فى قائمة الفريق الأفريقية قبل غلق باب القيد الأفريقى مساء أمس، السبت، تمهيداً لمشاركة المارد الأحمر فى النسخة الجديدة من بطولة دورى أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلى لقبها فى آخر نسختين.

القاهرة الإخبارية: شهداء ومصابون فى قصف إسرائيلى استهدف جنوب غرب خان يونس

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط شهداء ومصابون فى قصف إسرائيلى استهدف جنوب غرب مدينة خان يونس جنوبى قطاع غزة.

موعد مباراة مان يونايتد ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى والقناة الناقلة

يحل فريق ليفربول، بقيادة النجم المصرى محمد صلاح، ضيفاً على مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، فى قمة منافسات الجولة الثالثة من الدورى الإنجليزى الممتاز.