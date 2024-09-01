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وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

 

وجاءت التعيينات على النحو التالى:

 

• الدكتور أيمن محمد حسنين حسن، نائبًا لرئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

• الدكتورة دينا محمد علي أبوالمعاطي، نائبًا لرئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

• الدكتور محمود فرج محمود فرج، عميدًا لكلية الزراعة جامعة قناة السويس.

 

• الدكتورة رانيا رجب تركي مرسي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة دمنهور.

 

• الدكتور عادل محمد عبدالمنعم مكي، عميدًا لكلية التربية جامعة أسوان.

 

• الدكتور عبدالحميد علي علي غلاب، عميدًا لكلية الألسن جامعة كفر الشيخ.

 

 

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