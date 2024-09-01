شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالى:
• الدكتور أيمن محمد حسنين حسن، نائبًا لرئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• الدكتورة دينا محمد علي أبوالمعاطي، نائبًا لرئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• الدكتور محمود فرج محمود فرج، عميدًا لكلية الزراعة جامعة قناة السويس.
• الدكتورة رانيا رجب تركي مرسي، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة دمنهور.
• الدكتور عادل محمد عبدالمنعم مكي، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة أسوان.
• الدكتور عبدالحميد علي علي غلاب، عميدًا لكلية الألسن جامعة كفر الشيخ.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز