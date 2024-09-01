شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تأمر بحبس متهمَيْن إسرائيليَّيْن فى التعدى على 3 عاملين بطابا والان مع تفاصيل الخبر

أمرت النيابة العامة بحبس متهميْن إسرائيليين احتياطيًا؛ بعد أن استجوبتهما ووجهت إليهما ارتكاب جرائم استعراض القوة وإثارة الذعر والخوف بين المواطنين والتعدي بالضرب والإتلاف فى فندق بطابا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كانت النيابة العامة قد تلقت يوم الجمعة الموافق الثلاثين من شهر أغسطس الماضي إخطارًا بنشوب مشاجرة بأحد الفنادق بمدينة طابا بين المتهميْن –إسرائيليَّيْ الجنسية– وثلاثة من العاملين بالفندق، على إثرها قام المتهمان باستعراض القوة واستخدام العنف ضد المجني عليهم والتعدي عليهم بالضرب؛ مما أدى إلى إصابتهم وإتلاف محتويات بالفندق، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بالانتقال للمستشفى وسؤال المجني عليهم ومناظرة ما بهم من إصابات، والتي ثبت بالتقارير الطبية أنها تنوعت بين كسر بعظام الجمجمة، وجروح قطعية.

كما استمعت لشهود الواقعة، وطالعت المقاطع التي صورت ملابساتها، وأرفقت تحريات الشرطة التي أسفرت عن صحة ارتكاب المتهميْن للواقعة والتعدي على المجني عليهم بالضرب وإتلاف محتويات بالفندق، وذلك إثر خلاف على أحقيتهما وذويهما -وفق نظام الإقامة- في تناول المشروبات الكحولية.