شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الإسرائيلي: بلديات 4 مدن كبرى تعلن الانضمام للإضراب والاحتجاجات غدا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن بلديات 4 مدن كبرى هي "تل أبيب وغفعاتيم وهود هشارون وكفار سابا"، تعلن الانضمام للإضراب والاحتجاجات غدا، مشيرة إلى أن أكثر من 100 ألف متظاهر في تل أبيب وإغلاق مفارق طرق عدة في أكثر من موقع في إسرائيل.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قلق من احتمال تزايد الاحتجاج بشكل كبير، لاتخاذ قرار بشأن سياسته بخصوص المفاوضات.

كما أعلن اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية أن إضراب الغد يشمل بلديات القدس وتل أبيب وحيفا وتعطيل الحافلات بالقدس، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.