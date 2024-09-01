شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للإعاقة يهنئ منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس بفوزه الساحق على فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

هنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، منتخب الكرة الطائرة جلوس بفوزه الساحق على منتخب فرنسا في ثاني مباريات الدور الأول بنتيجة 3-0 في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا بباريس في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر.

وقالت المشرف العام على المجلس، أنها واثقة من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة المصريين المشاركين في البطولة البارالمبية على تحقيق نتائج ساحقة كما عهدناهم دوما

وقدمت الدكتورة إيمان كريم، التهنئة لكافة لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري، وقدمت التهنئة ايضاً إلى مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس البعثة.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري للكرة الطائرة جلوس يقع ضمن المجموعة الأولى التى تضم منتخبات فرنسا والبوسنة والهرسك وكازاخستان