أحمد موسى: مصر لديها حسن النية في التفاوض بملف سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر كان لديها حسن النية في التفاوض بملف السد الإثيوبي، مشيرًا إلى أن مصر وجهت خطابا لمجلس الأمن بشأن التطورات في هذا الملف من تحركات أحادية.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة "صدى البلد،" اليوم السبت، أن إثيوبيا دشنت السد في 3 أبريل 2011، واستغلت ما حدث من فوضى وخراب في هذا التوقيت.

وأوضح أن الرئيس السيسي أكد على أنه لن يستطيع أحد تهديد أمن مصر، منوهًا أن الفكرة كانت لدى أديس أبابا منذ التسعينات في تدشين هذا السد، الذي يوصف بأنه سد الخراب وليس النهضة.



