دبلوماسي سابق: مصر وجهت إنذارًا قويًا بعد مرور 13 عامًا على مفاوضات سد النهضة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر فتحت المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي على مدار 13 عامًا رغم المماطلة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم "برنامج على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن مصر أوقفت المفاوضات ولجأت لمجلس الأمن لدراسة أضراره.

وأوضح "حجازي"، أن إثيوبيا تجاهلت اتفاق المبادئ والحق في الحياة بشأن مياه السد الذي قامت ببنائه، مشيرًا إلى أن مصر رفعت الأمر لمجلس الأمن قبل 3 سنوات.

وأشار إلى أن مصر تحدثت عن ملء متكرر وليس ملء لمرة واحدة فقط، والإدارة والتشغيل للسد الإثيوبي، لافتًا إلى أن مصر وجهت إنذارًا قويًا بعد مرور 13 عامًا على المفاوضات.

وأضاف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن البيان المصري الموجه لمجلس الأمن حازم وصارم ويتلائم مع ظروف المرحلة ويتناسب مع التحدي الذي أطلقه رئيس الوزراء الإثيوبي.

ولفت إلى أن الأرض التي بني عليها السد الإثيوبي وفقًا لاتفاقية 1902، كانت سودانية وتم منحها لإثيوبيا شرط ألا تقيم عليها أي منشآت هندسية تضم بمصالح دول المصب، مؤكدًا أن أي نهر في العالم مقسم إلى منابع ومصب ونحن شركاء في نهر النيل كدول مصب.