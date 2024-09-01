الليلة بـ650 جنيهًا.. 26 صورة لأرخص فندق في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يبحث عدد من المواطنين والأسر، عن أرخص الشاليهات والفنادق في شرم 2024، حيث تُعد من أفضل المقاصد السياحية للكثيرين.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، أرخص فندق في شرم الشيخ، وفق موقع بوكينج، كما يلي:

- أرخص فندق في شرم الشيخ

Porto Sharm hosts & apartments

- يقع في شرم الشيخ.

- إطلالات على المدينة وحديقة وصالة مشتركة وتراس.

- تحتوي جميع الوحدات أيضاً على مطبخ صغير مجهز بثلاجة وفرن وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية ومرافق كي الملابس ومكتب ومنطقة جلوس مع سرير أريكة.

- تضم جميع الوحدات شرفة مع إطلالات على البحر.

- يمكن للضيوف الاستمتاع بالمسبح الداخلي المتوفر في الشقق الفندقية.

- يقع على بُعد 1.7 كم من شاطئ الشاطبي و2.6 كم من شاطئ الإبراهيمية.

- يعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة، حيث يبعد مسافة 11 كم.

- يوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل تكلفة إضافية.

- يبدأ سعر الليلة من 656 جنيهًا ويصل إلى 875 جنيه.