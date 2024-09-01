حبس وغرامة.. قرار قضائي بحق المتهمين بالتسبب في وفاة "الحاجة أفندية" خلال الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

عاقبت محكمة جنح قصر النيل، 5 متهمين في واقعة وفاة الحاجة أفندية، أثناء أداء مناسك الحج، بالحبس سنة وكفالة 50 ألف جنيه وتغرمهم 2 مليون جنيه، بتهمة القتل الخطأ والإهمال والنصب.

وتقدمت أسرة الحاجة أفندية عبد الشافي، ببلاغ ضد شركة السياحة التي كانت تابعة لها في سفرها إلى الحج، بتهمة القتل.

وأكد دفاع أحد المتهمين أن وفاة الحاجة أفندية، أثارت حالة كبيرة من الضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم اتهام 5 أشخاص في واقعة وفاتها خلال أداء مناسك الحج هذا العام.

وأضاف أن المتهمين يواجهون 3 اتهامات وفقًا لما جرى في تحقيقات النيابة العامة، وهم النصب والقتل الخطأ، بالإضافة إلى عدم اتباع الأوامر الإدارية الخاصة بحالات الحج والعمرة.

وكانت الحاجة أفندية عبدالشافي، أبكت الآلاف على صفحات التواصل الاجتماعي بعد نشر وصيتها بصوتها لأولادها، والتي طالبتهم فيها بأن يكونوا "إيد واحدة، فهي لا تعلم إن كانت ستعود أم لا من الحج، وطلبت منهم التسامح فيما بينهم".