"كسر بعظام الجمجمة وجروح قطعية".. ماذا حدث لـ 3 مصريين في مشاجرة فندق طابا مع إسرائيليين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي ومحمود الشوربجي:

كشفت النيابة العامة تفاصيل حالة 3 من العاملين المصريين بأحد فنادق مدينة طابا، بعد واقعة المشاجرة مع متهمين إسرائيليين، على إثرها استعرض المتهمان القوة والعنف ضد المجني عليهم والتعدي عليهم بالضرب؛ مما أدى إلى إصابتهم وإتلاف محتويات بالفندق.

وقالت النيابة إنها انتقلت للمستشفى وسؤال المجني عليهم ومناظرة ما بهم من إصابات، والتي ثبت بالتقارير الطبية أنها تنوعت بين كسر بعظام الجمجمة، وجروح قطعية.

واستمعت لشهود الواقعة، وطالعت المقاطع التي صورت ملابساتها، وأرفقت تحريات الشرطة التي أسفرت عن صحة ارتكاب المتهميْن للواقعة والتعدي على المجني عليهم بالضرب وإتلاف محتويات بالفندق، وذلك إثر خلاف على أحقيتهما وذويهما -وفق نظام الإقامة- في تناول المشروبات الكحولية.

فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهميْن احتياطيًا؛ بعد أن استجوبتهما ووجهت إليهما ارتكاب جرائم استعراض القوة وإثارة الذعر والخوف بين المواطنين والتعدي بالضرب والإتلاف، وجارٍ استكمال التحقيقات.