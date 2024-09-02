براءة الصغير المتهم في واقعة التعدي على رضا البحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قضت محكمة جنح مستأنف الطفل، ببراءة الصغير المتهم في مشاجرة شقيق اللاعب محمود كهربا، والمطرب الشعبي رضا البحراوي.

وقضت محكمة جنح مستأنف المعادي، ببراءة شقيق اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي على حكم الحبس سنتين، لاتهامه في واقعة مطرب المهرجانات رضا البحراوي، والحبس 3 أشهر للمتهم الثاني لحيازته سلاح أبيض.

وكانت محكمة جنح الطفل المنعقدة بمحكمة الأميرية، قضت بمعاقبة الطفل المتهم في مشاجرة شقيق اللاعب محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، والمطرب الشعبي رضا البحراوي بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ.