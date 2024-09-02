أخبار مصر

براءة الصغير المتهم في واقعة التعدي على رضا البحراوي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قضت محكمة جنح مستأنف الطفل، ببراءة الصغير المتهم في مشاجرة شقيق اللاعب محمود كهربا، والمطرب الشعبي رضا البحراوي.

وقضت محكمة جنح مستأنف المعادي، ببراءة شقيق اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي على حكم الحبس سنتين، لاتهامه في واقعة مطرب المهرجانات رضا البحراوي، والحبس 3 أشهر للمتهم الثاني لحيازته سلاح أبيض.

وكانت محكمة جنح الطفل المنعقدة بمحكمة الأميرية، قضت بمعاقبة الطفل المتهم في مشاجرة شقيق اللاعب محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، والمطرب الشعبي رضا البحراوي بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا