الداخلية تعلن مصرع عنصرين إجراميين وإصابة ضابط أمن مركزي خلال مداهمة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية، مصرع عنصرين إجراميين شديدى الخطورة محكوم عليهما بالسجن المشدد فى عدد من القضايا الجنائية خلال مداهمة أمنية في مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عناصر بؤرة إجرامية تضم (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة محكوم عليهما بالسجن المشدد فى عدد من القضايا الجنائية)، بالإتجار وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من قريتى هلا والقيطون بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاعى "الأمن العام - الأمن المركزى" ومديرية أمن الدقهلية؛ حيث بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل معهما عن مصرعهما وإصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى بعيار نارى، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام - 2 بندقية آلية - عدد كبير من الطلقات - 2 دراجة نارية "بدون لوحات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.