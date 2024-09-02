عمرو أديب: نتنياهو لم يعد يهتم بالأسرى الإسرائيليين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الشعب الفلسطيني يدفع الثمن يوميًا جراء الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه يبدو أن نتانياهو لم يعد مهتمًا بالأسرى الإسرائيليين، وأنه تخطي فكرة القضاء على حركة حماس، ليعمل على القضاء على الفلسطينيين أنفسهم، مؤكداً أن العثور على جثامين الأسرى الإسرائيليين لم يحرك الأمر.

وقال "أديب"، إننا في مأساة لا تنتهي ولا أحد يعرف متى تنتهي، متمنيا أن يكون مقتل هؤلاء الأسرى هو بداية الضغط على نتنياهو.

واختتم أديب قائلا: الفلسطينيون يعيشون تحت الأنقاض ودون ماء، وعاشوا شتاءًا قارسًا ومقبلين على شتاء جديد، مؤكدًا أن حرب غزة هدية لنتنياهو حتى لا يدخل السجن.