ريهام سعيد تكشف كواليس جديدة في وفاة عريس الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف الإعلامية ريهام سعيد كواليس جديدة في وفاة عريس الشرقية ليلة فرحة، قائلة: "زي الزعل ما بيموت ممكن الفرح كمان يموت".

ووجهت ريهام سعيد، خلال برنامج هي وصبايا عبر قناة هي، نصيحة للشباب بوجه عام للشباب بعدم تناول أي أدوية مجهولة المصدر خاصة يوم الزفاف.

وقال عبدالنبي ابو مرعي، والد زوجة عريس الشرقية المتوفي ليلة فرحه، إنه كان رجلا محترما، وبدأ حياته لاعبا في نادي الزمالك منذ أن كان عمره 6 سنوات، وحتى الصعود للفريق الأول.

وأصاف، عندما تم استبعاده من الزمالك قرر أن يسافر إلى الخارج لمدة 5 سنوات.

وتابع: "العريس كان شغال في الخارج أعامل كثيرة وتعب كتير طوال 5 سنوات، حيث تمكن من عمل شقة ثم فرح".

وأكد أنه بعد الخروج من الفرح بأقل من ربع ساعة، قال لزوجته أنا عندي ألم شديد في صدري، ثم نطق الشهادة وتوفي فورا".