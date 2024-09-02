بالصور.. وزير الثقافة يفتتح مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، دورة علاء عبدالعزيز، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بالمسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية، اليوم بحضور نخبة من نجوم الفن .

وقال وزير الثقافة: "نلتقي اليوم من قلب القاهرة النابض بالحياة، حيث يعود مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ليضيء سماء العاصمة بالإبداع، ويفتح لنا نافذة على عوالم جديدة من الخيال والفن، لنحتفي بأكثر من ثلاثة عقود من مهرجان رائد ومتفرد، فهو مرآة تعكس روح الإبداع، حيث تتحد الحداثة مع التراث، وتلتقي التجربة بالتقليد، ليولد من هذا الاندماج فن جديد، ولغة مختلفة للتعبير، ودعوة للتجربة، ومحاولة لاكتشاف آفاق جديدة في عالم الفن".

وأضاف وزير الثقافة: "في هذه الدورة، التي نهديها إلى مبدع استثنائي من مبدعي المسرح المصري المعاصر، الدكتور علاء عبد العزيز، نلتقي على مدار 11 يومًا من الفعاليات والورش والندوات، وبمشاركة نخبة من القائمين على تطوير الحركة المسرحية في مصر والعالم، لنشهد أحدث التيارات والاتجاهات لنبني جسور التواصل بين الثقافات والشعوب المختلفة والفنانين، مما يساهم في إثراء المشهد المسرحي العربي والعالمي".

وحرص وزير الثقافة، على تكريم اسم المبدع الراحل الدكتور علاء عبد العزيز، حيث تسلمت التكريم الدكتورة رشا خيري، أرملة المبدع الراحل.

كما حرص وزير الثقافة، على تكريم عدد من المبدعين ممن أثروا الساحة الفنية عربيًا ودوليًا، حيث تضمنت قائمة المكرمين: "النجم الكبير محمود حميدة، الفنان القدير الدكتور محمد عبد المعطي، مهندس الديكور الدكتور صبحي السيد، الناقد المصري الكبير فتحي العشري، الفنان القدير وليد عوني (لبنان)، الفنان والناقد يوسف الحمدان (مملكة البحرين)، الدكتور ميمون الخالدي (العراق)، الفنان ساڤاس پاتساليدس (اليونان)، الكاتب محمد سعيد الظنحاني، (الإمارات)، الكاتبة والناقدة الكبيرة ملحة عبد الله (السعودية)، الفنان مارت ميوسي (استونيا)، المخرج جون سيبي أوكومو، (كينيا)، بالإضافة إلى تكريم فريق "البرشا المسرحي".

كما كرم وزير الثقافة، شخصية العام: "الكاتب الكبير إسماعيل عبد الله، رئيس الهيئة العربية للمسرح".

كما شهدت فعاليات الحفل تقديم أعضاء لجنة التحكيم : "الدكتور مدحت العدل، من مصر، رئيسا للجنة التحكيم، جون سيبي أوكومو، من كينيا، سافاس باتساليدس، من اليونان، سلوى محمد علي، من مصر، مارت ميوسي، من استونيا، عبد الإله السناني، من السعودية، هزاع البراري، من الأردن".

وخلال كلمته، قال الدكتور سامح مهران، رئيس المهرجان، "يؤصل المهرجان لأهمية فن التجريب، حيث تتغير رؤى المسرح في معناه، وأنساقه الفنية، ومع ذلك لا زال البعض يتساءل عن معنى التجريب، حيث إن التجريب في أبسط صوره يرفض هيكلة الوعي من الأفراد والجماعات، ويشجع على التجدد والابتكار، ويفتح آفاقًا جديدة للحرية والإبداع".

كما شهد حفل الافتتاح تقديم العرض المسرحي المصري "صدى جدار الصمت"، من إخراج وليد عوني، وإنتاج وزارة الثقافة المصرية، ومدته 45 دقيقة، حيث نال العرض تفاعلًا كبيرًا لدى الجمهور الذي حرص على حضور العرض الافتتاحي للمهرجان.

وتقدم للمشاركة في الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ما يقرب من 460 عرضا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، واختارت اللجنة، 10 عروض مسرحية أجنبية و13 عرضا عربيا، و3 عروض مصرية، ليصبح إجمالي العروض المشاركة 26 عرضًا مسرحيًا .