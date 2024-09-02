عندك كام سنة؟.. سعاد صالح ترد على إلهام شاهين بسبب صلاة المخرج



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

ردت الدكتورة سعاد صالح، على الممثلة إلهام شاهين بسبب صلاة المخرج خلال الأعمال السينمائية التي شاركت بها، معلقة: أتعجب من أن الإنسان حينما يبادر لطاعة الله والصلاة يكون بابا للسخرية والاستهزاء.

وأضافت في لقائها مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، أقول لصاحبة هذا التصريح –إلهام شاهين- كم عمرك وأنتي ما تزالي بعيدة عن الآداب التي شرعها الله.

وتابعت سعاد صالح: "ليس من حق الفنانة أن تنتقد من يطع الله ورسوله، ويريد أن يعود للطريق الصحيح".

وبشأن ترك الطبيب عمله من أجل الصلاة، اختتمت سعاد صالح قائلة: "الأمر هنا مختلف، الإسلام فيه قاعدة تطبق على الأحكام العامة والتي تقول لا ضرر ولا ضرار، فعمل الطبيب ليس مثل المخرج فكلاهما مختلفان في عملهما".



