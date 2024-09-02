"شراقي" يكشف تفاصيل خطاب مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجولوجيا بجامعة القاهرة، إن الخطاب الذي أرسلته الحكومة المصرية لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سد النهضة، يؤكد على مدى تمسك مصر بمواقفها وعدم تراجعها عن حقوقها المائية.

وأوضح "شراقي"، في تصريحات لمصراوي، أن الحكومة المصرية تؤكد في كل خطوة تتخذها إثيوبيا أن لمصر حقوق في المياه المخزنة من خلف السد، مشيرًا إلى أن إثيوبيا اخترقت كافة الاتفاقيات التي وقعتها مع دول المصب بشأن حقوقهم المائية وعلى رأسها اتفاقية إعلان المبادئ.

وكان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد وجه، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء "سد النهضة

وأكّد الخطاب رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.

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