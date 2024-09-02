نشرة التوك شوا :استقرار فى أسعار السلع.. وخبير مائى يوضح أسباب إغلاق إثيوبيا بوابات سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأحد عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "الخليج 365" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية، على النحو التالي

قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الدولة بذلت مجهودات كبيرة للعمل على استقرار الأسعار في الأسواق.

رجح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن يكون غلق بوابات سد النهضة، بعد فتحها عدة أيام، كرد فعل على وصول القوات المصرية إلى الصومال، لأنها أغُلقت في اليوم التالي

كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر فتحت المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي على مدار 13 عامًا رغم المماطلة

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الشعب الفلسطيني يدفع الثمن يوميًا جراء الاحتلال الإسرائيلي.

كشف أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، تفاصيل قرار وزارة المالية بشأن تشكيل لجان لحصر المستفيدين من إعفاءات سيارات المعاقيين، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من تولى ملف ذوي الهمم