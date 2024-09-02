القومي للترجمة يشارك في معرض نادي مستشاري النيابة الإدارية للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بمعرض نادي مستشاري النيابة الإدارية للكتاب، والذي يستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

يشارك المركز بمجموعة متنوعة من الإصدارات ،نذكر منها، "الشخصية والفروق الفردية والذكاء" بأجزائه، "رحلة الخير: العائلة المقدسة في مصر"، "حول العدالة على كوكبنا"، "بيولوجيا السعادة"، "التدين والحراك في مصر"، "قصور مصر المنسية"، "سنوات القرب من دوستويفسكي".

كما يشارك أيضاً بكتب:"الأديان الأفريقية والفلسفة"، "مدن تثير العاطفة"، "مشاعر تصنع تاريخًا"، "مستقبل حقوق الإنسان"، "تاريخ الحكم النيابي في إيران"، "الكنائس في مصر"، "القاهرة المدينة المتنازع عليها"، "إسلام الشارع "، "القرية"، "في شمس الأصيل: إسكندريتي"، "الهلال الأسود"، "أهل التشريع وأهل التأويل"، "تدبر الكبر"، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة"، "الإمبراطورية الروسية والجزيرة العربية والخليج"، "جدتي وأمي وأنا "، "الدر المنثور في طبقات الخدور"، "قراءة ماركس"، "مقدمة في التصوف المسيحي"، "العقل السعيد"، "قرن الدماء 1914-2014"، "سفر دانيال"، "يوم سعيد"، "الحروب السيبرانية"، "مقدمة في نظرية المعرفة"، "الاستشراق هيمنة مستمرة".

ومن سلسلة ذوي الهمم :"المتفرد"، "تعليم الموسيقى للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة".

كما يشارك المركز أيضًا بمجموعة من كتب الأطفال نذكر منها :"الديك الذهبي"، "أوز البجع"، "حكاية الصياد والسمكة"، "إوز البجع "، "حكاية الدبة" و"الأصابع الساحرة للأميرة الصغيرة.

كما تتوفر خلال المعرض مجموعة دساتير العالم الصادرة عن المركز القومي للترجمة بأجزائها المختلفة "السويد، ماليزيا، اسبانيا، كوبا،

سويسرا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، الهند، اليابان، البرازيل، استراليا، إيطاليا، إيران، اليونان".

و من أحدث الإصدارات المشاركة أيضًا "المغول والعالم الإسلامي"، "العقل الكبير"، "فرقة العمال المصرية"، "عصر البراءة"، "لماذا تحتاج النظم الديمقراطية إلى العلم"، "اّفاق مغايرة: المحيط الهندي في عصر الإمبريالية العالمية"، "مرارة الظلم"علم بلا أعداد"، "الفولكلور المصري"، "بزوغ المساء"، "الغرب اللاتيني كما راّه العرب-المسلمون"، "ثلاثون مليون كلمة-بناء مخ الطفل" و"تلك الحيوانات الأخرى".