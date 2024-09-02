"الحلم حلاوة" يبدأ عروضه بقصر الأمير طاز.. غدا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يبدأ قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، العرض المسرحى (الحلم حلاوة)، بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

العرض من إنتاج المسرح القومي للأطفال، وذلك ابتداء من غد الثلاثاء ٣ سبتمبر، ولمدة ٨ ليالي على مسرح قصر الأمير طاز، يبدأ العرض في الثامنة مساءً، والدخول مجانًا بأسبقية الحضور.

تدور فكرة العرض حول عروسة المولد والفارس من خلال حدوتة غير تقليدية تدور أحداثها في العصر الفاطمي.

يشارك في بطولة العرض: مارتينا عادل، وأحمد صبري غباشي، وحور أحمد، مجدي عبدالحليم، وسامر المنياوي، ومحمد خليل، ومحمد الشربيني، وخالد نجيب، وأحمد أبو الحسن، وعلي عماد، ودعاء حسام الدين، وهاني سمير، ومحمد شلقامي، وريم طارق، وأحمد سعيد، وياسمين علاء، وأحمد يحيى.

مسرحية (الحلم حلاوة) تأليف ياسر أبو العينين، موسيقى هاني عبدالناصر، أشعار طارق علي، ديكور وأزياء وعرائس د. فخري العزازي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عفيفي، وفكرة وإخراج مي مهاب.