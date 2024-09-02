شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأرقام شكاوى مخالفات سيارات السرفيس بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن أرقام الإبلاغ عن مخالفات سيارات السرفيس نطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في حال عدم الالتزام بأجرة الركوب أو بخط السير.

تسهيلًا على المواطنين، خصصت محافظة الجيزة الأرقام الآتية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، الخط الساخن 114، وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453؛ للإبلاغ عن أي مخالفات لسيارات السرفيس.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بإلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بتعريفة الركوب المقررة، مؤكدًا التعامل بحزم مع أي مخالفات من قبل السائقين في تعريفات خطوط السير.

ووجه محافظ الجيزة، بتكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ورئيس جهاز السرفيس ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.

وشدد على وضع ستيكر بقيمة تعريفة الركوب على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بتعريفة الركوب وأرقام الشكاوى بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.