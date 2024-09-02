شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة تهمك.. المستندات المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل تجارى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات الواجب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لتجديد رخصة تشغيل محل تجاري.

وأوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بالجيزة الأوراق والمستندات المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل تجاري على النحو التالي:

- صورة مستند إثبات الشخصية مع الاطلاع عل الأصل.

- أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

- صورة عقد الإيجار/التمليك مع الاطلاع على الأصل.

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات.

- إيصال سداد الرسوم.

وتقام المراكز التكنولوجية بـ محافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.