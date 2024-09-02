2286 منفذا توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية

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تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد اعتباراً من أول سبتمبر لمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب حلول العام الدراسى الجديد 2024/2025، لتوفير كل المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا الإستمرار فى توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة ، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية من خلال "2286 منفذ – 5 معارض رئيسية – 50معرض فرعى" بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة.



كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية - بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقاً مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال "سيارات متحركة - منافذ ثابتة – معارض" تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.



وتواصل الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.