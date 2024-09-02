شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. أماكن الحصول على الخدمات وموعد تسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مكتب التنسيق فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024 حتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024

وأوضح مكتب التنسيق، أن مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات.

• يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

• ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وأوضح مكتب التنسيق أنه ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً أخر يوم في المرحلة.

ولفت مكتب التنسيق إلى أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة .

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الانترنت.