شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: هاجمنا مبانى عسكرية لحزب الله فى عدة بلدات بالجنوب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إننا هاجمنا مباني عسكرية لحزب الله في عدة بلدات بالجنوب اللبنانى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.