شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: هاجمنا مبانى عسكرية لحزب الله فى عدة بلدات بالجنوب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيمالإثنين، 02 سبتمبر 2024 10:26 ص
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إننا هاجمنا مباني عسكرية لحزب الله في عدة بلدات بالجنوب اللبنانى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
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