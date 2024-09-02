شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: قرار تدريس العربى والتاريخ بالمدارس الدولية لربط الطالب بهويته والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن القرار الخاص بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات والتاريخ بجميع صفوف الدراسة بالمدارس الدولية داخل جمهورية مصر العربية، هدفه الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب، من خلال دعم تعليم اللغة العربية والتاريخ، مؤكدة على أن اللغة العربية والتاريخ تربطان الطالب بجذوره وهويته، ليكون أكثر ولاء لمجتمعه، وأكثر انتماء له، حيث أن مختلف دول العالم تحرص على تدريس لغتها الأساسية وتاريخها بمختلف النماذج التعليمية لديها.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتطبيق القرارات التالية :

التزام كل المدارس الدولية بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال.

- التزام كل المدارس الدولية بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.

- التزام كل المدارس الدولية بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع حتى الصف التاسع أو ما يعادلهم طبقا للمنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية.

- تخصيص 10% من درجة الطالب في كل مادة من مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية من المجموع الكلي في نهاية كل صف دراسي

- تدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية للمرحلة الثانوية من أولى حتى ثالثة ثانوى دولى

- تكون دراسة اللغة العربية والتاريخ والدين طبقا للمحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة.



- يتضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة دراسية عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم.

- تتضمن درجات شهادة الدبلومة الأمريكية نسبة 40% GPA و 40% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية.

- تحسب 20% من المجموع الكلى لامتحاني اللغة العربية والتاريخ.

- يتم تطبيق الضوابط الخاصة بالصفوف من رياض الأطفال حتى التاسع بداية من العام الدراسى 2024,2025.

- يتم تطبيق ضوابط التقييم والامتحانات على الطلاب المقيدين بالصف العاشر أو ما يعادله اعتبارًا من العام الدراسي 2026

- التزام كل الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة دولية معادلة للثانوية العامة سواء حصل عليها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية بالتقدم للامتحان في مادتي اللغة العربية والتاريخ اللذان تعقدهما الوزارة وتحتسب درجاتهما ضمن المجموع الاعتباري للطالب، وتحتسب ضمن مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب وبنفس ذات القواعد والنسب المقررة.