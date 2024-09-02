وزير الإسكان يلتقى رؤساء جمعيات المستثمرين لدراسة المشاكل بالمدن الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - الشربيني يؤكد أهمية تعزيز دور جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة.. وتعظيم وتنويع واستدامة مواردها

تشكيل لجنة تضم مسئولى الهيئة وأجهزة المدن وجمعيات المستثمرين للتعاون فى حل المشكلات وضمان استدامة التنمية بالمدن الجديدة

رؤساء جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة يتوجهون بالشكر للمهندس شريف الشربيني على لقائه معهم والاستماع لمطالبهم



التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأحد، رؤساء جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، لدراسة مشاكل المستثمرين بالمدن الجديدة، سواء فى المشروعات الخدمية، أو ما يتعلق بالمناطق الصناعية القائمة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولى الهيئة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، أهمية تعزيز دور جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، والتواصل الفعال مع المستثمرين، وإشراكهم فى حل المشكلات، وكذا تعظيم وتنويع واستدامة مواردها المالية، من أجل المشاركة مع مجالس الأمناء وأجهزة المدن الجديدة، فى ضمان استدامة واستمرارية التنمية وتقديم الخدمات اللازمة، والحفاظ على الحالة العمرانية فى أفضل صورة ممكنة.

وأوضح الوزير، أن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، مستعدون لتقديم كل الدعم لجمعيات المستثمرين، موجهاً رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالتواصل الدائم والفعال بشكل دورى مع جمعيات المستثمرين لسرعة حل المشاكل، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وعضوية رؤساء جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة أو من ينوب عنهم، ورؤساء أجهزة المدن أو نوابهم، والمختصين من الهيئة، من أجل التعاون لحل المشكلات وضمان استدامة التنمية بالمدن الجديدة، وإعداد تقرير شهرى يتم عرضه على الوزير بما يتخذ من إجراءات.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى مداخلات رؤساء جمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، حيث عرضوا المشاكل التى يواجهونها، ومقترحاتهم لتعظيم موارد الجمعيات، وتقدموا بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على لقائه معهم والاستماع لمطالبهم.