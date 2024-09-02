شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد البحيرات فى مصر ودورها فى تنمية الثروة السمكية والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر البحيرات المصرية كنوزاً طبيعية فريدة تتميز بتنوع بيولوجي غني، حيث تستضيف العديد من الأنواع النادرة من الكائنات الحية، كما تلعب هذه البحيرات دوراً حيوياً في الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل وتنشيط حركة السياحة.

وفي السطور التالية يرصد الخليج 365 عدد البحيرات في مصر:-

تمتلك مصر 14 بحيرة "مريوط وإدكو والبرلس والمنزلة والبردويل وسيوة والبحيرات المرة ونبع الحمراء وبحيرة التمساح وبحيرة بور فؤاد وبحيرة قارون وبحيرة ناصر وبحيرات توشكى وبحيرة الريان"، فمنها ما يقع فى الشمال على طول ساحل دلتا نهر النيل بمحاذاة البحر المتوسط وهى بحيرات مريوط وادكو والبرلس والمنزلة العذبة وبحيرة البردويل وهى الوحيدة المالحة على البحر ومنها ما يقع فى الجنوب مثل بحيرة ناصر وأخواتها الوليدة عند توشكى ، ومنها ما يقع فى الغرب عند منخفض الفيوم ونعنى بها قارون ذات الشهرة التاريخية، ومنها أيضًا ما يقع فى الشرق وتحديدًا شمال خليج السويس ونقصد بها البحيرات المرة وهى أقل البحيرات المصرية تنوعًا .

بحيرة المنزلة:-

1. تطل على 4 محافظات "بورسعيد ودمياط والدقهلية والشرقية ".

2. تبلغ مساحتها 750 ألف طن ثم تقلصت إلى 120 ألف طن .

3. يبلغ انتاج الاسماك بها ما يقارب 49 ألف طن سنويًا.

4. وتعد بحيرة المنزلة من أكبر وأهم البحيرات الداخلية بمصر على الإطلاق وأخصبها.

بحيرة البردويل:

1. تقع فى شمال سيناء وهى واحدة ضمن 5 بحيرات شمالية.

2. تبعد عن غرب مدينة العريش بـ18 كيلو مترًا.

3. يبلغ طولها على ساحل البحر المتوسط 95 كيلو مترًا وعرضها يتراوح ما بين 1 الى 32 كيلو مترًا.

4. تبلغ المساحة الكلية لها حوالى 137 ألف فدان.

5. يوجد العديد من الجزر داخل البحيرة مختلفة المساحة وتتصل البحيرة بالبحر عن طريق 4 فتحات تسمى بواغير.

بحيرة البرلس:

1. مساحتها حوالى 98 ألف فدان تقريبًا بعد تناقص لـ 50% من مساحتها الأصلية نظرا للتعديات عليها.

2. تنتج ما يقرب من 37 من إجمالى الإنتاج السمكى من البحيرات سنويًا.

بحيرة إدكو :

1. تقع فى شمال الدلتا مع المنزلة والبرلس وتتصل بالبحر المتوسط.

2. وليدة الفرع "الكانوبى" أحد فروع النيل السبعة فى الدلتا.

3. يبلغ إجمالى الإنتاج من الأسماك فى البحيرة قرابة الـ 7 آلاف طن من الأسماك.

4. تبلغ المساحة الكلية لها 15 ألف فدان .

5. تناقصت مساحتها من 50 ألف فدان فى نهاية القرن التاسع عشر إلى 37 ألف فدان حتى أوائل الخمسينات وذلك نتيجة إطماء أجزاء كبيرة منها بالإضافة إلى التعديات حتى وصلت إلى مساحتها الحالية 15045 فدانًا.

بحيرة مريوط:

1. تعد من البحيرات الشمالية الموجودة فى مصر.

2. أصغر البحيرات ذات الملوحة المنخفضة وغير المتصلة بالبحر المتوسط.

3. وتقع شمال غرب النيل جنوب الإسكندرية وتبلغ المساحة الكلية للبحيرة حوالى 16 ألف فدان.

4. ويتم تغذية البحيرة بالمياه عن طريق مجريين رئيسيين ، هما ترعة النوبارية الملاحية ومصرف العموم.

بحيرة قارون:

1. لها قيمة تاريخية كبيرة وتبلغ مساحتها نحو 53 ألف فدان بمتوسط عمق يصل إلى حوالى 4.2 متر.

2. بها العديد من أنواع الأسماك مثل " البلطى والبورى والدنيس والقاروص والجمبري".

بحيرة ناصر:

1. أكبر بحيرة صناعية فى العالم، ويطلق عليها بحيرة السد العالى.

2. تقع جنوب مدينة اسوان وشمال السودان.

3. يطلق اسم بحيرة ناصر على الجزء الأكبر الذى يقع داخل حدود مصر، ويمثل 83% من المساحة الكلية اما الجزء المتبقى فيطلق عليه اسم بحيرة النوبة.

4. يبلغ إنتاجها من الأسماك حوالى 30 ألف طن من السمك سنويًا.

بحيرة سيوة:

1. تقع في الصحراء الغربية.

2. تبلغ مساحة هذه البحيرة 53 كيلومتراً مربعاً تقريباً.

3. تعتبر هذه البحيرة من البحيرات المالحة.

4. تتميز هذه البحيرة باستخداماتها العلاجية لبعض الأمراض كالجيوب الأنفية والأمراض الجلدية.

بحيرة التمساح:



1. تقع هذه البحيرة في منطقة دلتا النيل.

2. تبلغ مساحة هذه البحيرة قرابة 9 كيلو مترات مربعة.

3. تتميّز هذه البحيرة بموقعها المميّز بين البحر الأحمر والبحرالمتوسط، مما يجعلها مطلة على عدة شواطئ بحرية.

بحيرة الريان:



1. تعد البحيرة ضمن محمية وادي الريان في مصر.

2. تبلغ مساحتها 52.9 كم2

3. وتتكون من بحيرتين يربطهما منطقة شلالات.

4. تعتبر مصدرا هاما من مصادر الثروة السمكية.

البحيرات المرة:



1. تقع بين الجزء الشمالي والجنوبي من قناة السويس.

2. ومكونة من بحيرتان البحيرة المرة الكبرى والصغرى.

3. تبلغ مساحة البحيرات المرة مجتمعة حوالي 250 كيلو مترا مربعا.

بحيرة نبع الحمراء:



1. تقع في قرية الحمراء بمركز وادي النطرون.

2. تستقطب الزائرين من أجل السياحة العلاجية ،تحديدًا للأمراض الجلدية.

بحيرة بورفؤاد:

1. تقع في مصر في الجانب الشمالي الغربي لسيناء.

2. تبلغ مساحتها حوالي 25 ألف فدان.

3. ويبلغ طولها حوالي 12.5 كم وعمقها حوالي المتر.