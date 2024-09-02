طقس الأيام المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة على جميع المناطق في هذا التوقيت 

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وتفاصيل حالة الطقس المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت الهيئة: يوم الأربعاء يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأوضحت الأرصاد، أنه يسود خلال الأيام المقبلة طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأشارت إلى وجود رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

وتابعت الهيئة، أن طقس اليوم الاثنين، يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة الوادي الجديد، على فترات متقطعة.