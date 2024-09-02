شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: تشكيل لجنة لاختيار زى جديد للتمريض بمنشآت وزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، فى اجتماع عُقد بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تحسين المظهر العام لأطقم التمريض بكل المنشآت الصحية "المستشفيات - الوحدات والمراكز الصحية" التابعة لوزارة الصحة والسكان، وتوحيد الهوية البصرية تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي بالجمهورية، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة لاختيار زي جديد للتمريض برئاسة الدكتورة علا خير الله، وبعضوية الدكتورة سعاد عبد المجيد، الدكتورة كوثر محمود، الدكتورة نيفين عبد رب النبى، الدكتورة عزة جلال، الدكتورة مايسة تمام، وممثلين عن قيادات التمريض بوزارة الصحة.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، أنه تم الاتفاق على تخصيص "زي" مميز لكل قسم بالمستشفى على حدى؛ حيث سيتم تخصيص "زي" للتمريض بالاستقبال والطوارئ يختلف عن الرعايات المركزة، حضانات الأطفال حديثي الولادة، وحدات الغسيل الكلوي، العمليات، والأقسام الداخلي، كما تم الاتفاق علي تحسين المظهر العام للوظائف القيادية التمريضية، كما سيتم تصميم "زي" خاص بهيئة التمريض العاملة بوحدات الرعاية الصحية الأولية.

وأفادت بأنه سيتم توفير عدد 2 "زي" لكل فرد من أفراد هيئة التمريض سنويًا للحفاظ الدائم علي المظهر العام لأفراد هيئة التمريض الذكور والإناث.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى ضرورة وضع سياسة للحفاظ علي المظهر العام في ظل تطبيق الزي الجديد والمتابعة المستمرة والخروج بزي يليق بجهود التمريض، مؤكدة اهتمام الدكتور خالد عبد الغفار بتوفير زي جديد يضيف لفريق التمريض.

وبدورها أكدت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة، على اختيار افضل الخامات والألوان التي تتماشى مع طبيعة عمل التمريض.

وشددت سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، علي ضرورة إنجاز عمل اللجنة في ضوء ما تم من توجيهات وزير الصحة في شأن تحسين المظهر العام للتمريض فى كافة المنشأت الصحية.



