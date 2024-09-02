شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على تروسيكلات للسير عكس الاتجاه فى العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

شن حي العمرانية حملات مكبرة، لتحقيق الانضباط بالطريق العام ومنع كافة أوجه التعديات لتسهيل الحركة المرورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملات عن رفع 330 حالة إشغال من الطريق العام تابعة للمحال والمنشآت التجارية بشوارع (الشعب، وعلي جمال وخاتم المرسلين وترعه الزمر بحي العمرانية

وشهدت الحملات التحفظ على 4 تروسيكلات مخالفة للسير عكس الاتجاه وفرز القمامة بالطريق العام بمطلع كوبري العمرانية وترعة الزمر، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.

ووجه محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات لـ رفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام، ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط.