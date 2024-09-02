شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبةالإثنين، 02 سبتمبر 2024 12:00 م
توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
- الطماطم 20.5 جنيه
البصل 10 جنيهات .
- البطاطس بـ 25 جنيها .
- الجزر بـ 18 جنيها .
- البطاطا بـ12 جنيها.
- الخيار بـ 22 جنيها .
الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات
- الكوسة بـ22 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها
الفلفل الألوان بـ 47.5 جنيه.
- الليمون بـ 8.5 جنيه
بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو
- الموز البلدي بـ 25 جنيها
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