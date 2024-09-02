أخبار مصر

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبة

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 12:00 م

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

- الطماطم 20.5 جنيه

البصل 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18 جنيها .

- البطاطا بـ12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات

- الكوسة بـ22 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 47.5 جنيه.

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 8.5 جنيه

بطيخ 13.5 جنيه  سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 25 جنيها

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements