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رئيس وكالة الفضاء يلتقى نظيره السعودى لبحث تعزيز التعاون الثنائى

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 01:20 م

التقى الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، برئيس وكالة الفضاء والوفد المرافق له، وذلك على هامش مؤتمر أفاق الفضاء المنعقد في العلمين الجديدة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الوكالتين في مجالات التصنيع والتشغيل والصور والتسويق، مع التركيز على الأقمار الاصطناعية للتصوير والاستشعار عن بُعد في المرحلة الحالية.

كما تم مناقشة سبل البناء على التعاون القائم بين الوكالتين، وتم التأكيد على تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي المشترك.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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