شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن حالة الجو والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد انخفاض درجات الحرارة ، خاصة بعد انتهاء شهر أغسطس، وبات يتبقى أقل من شهر على نهاية فصل الصيف.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية اعتبارا من يوم الأربعاء 04 سبتمبر مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.



ويشهد اليوم الإثنين ، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ومتوقع اليوم أن يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق تفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ، مع وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.