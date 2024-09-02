شكرا لقرائتكم خبر عن السفير علي الحفنى: مصر استفادت كثيرا من مبادرة الحزام والطريق والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير علي الحفني، سفير مصر الأسبق في الصين، إن مصر استفادت كثيرًا من مبادرة الحزام والطريق، معربًا عن أمله في تحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الحفني"، فى لقاء مع مركز معلومات مجلس الوزراء، أن مبادرة الحزام والطريق توفر عولمة في ثوب جديد تمامًا، حيث يوجد أكثر من 150 دولة ومنطقة ومؤسسة انضمت إليها، ويكفي أن 3200 مشروع عملاق تم تشييدها على مدار 10 سنوات منذ إطلاق المبادرة.